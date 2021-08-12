Президент «ПСЖ» прокомментировал трансфер Месси

Нассер Аль-Хелаифи, который является президентом «Пари Сен-Жермена», поделился своим мнением o трансфере Лионеля Месси в французский клуб.

«Думаю, это самый важный и самый быстрый трансфер в истории футбола», - об этом сообщает ESPN. Также, катарский бизнесмен безумно рад, что всё так получилось, и был приятно удивлён желанием игрока выступать за парижан.

Стоит напомнить, что Месси перешёл из каталонской «Барселоны» в стан «красно-синих» в качестве свободного агента.

Всего аргентинский футболист провёл за «сине-гранатовых» 778 поединков, забил 672 гола и 305 раз ассистировал одноклубникам.