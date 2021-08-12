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Франция. Лига 1

Президент «ПСЖ» прокомментировал трансфер Месси

12 Августа 2021 • 23:41 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1.20 7.10 12.80
14.08 22:00
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Нассер Аль-Хелаифи, который является президентом «Пари Сен-Жермена», поделился своим мнением o трансфере Лионеля Месси в французский клуб.

«Думаю, это самый важный и самый быстрый трансфер в истории футбола», - об этом сообщает ESPN. Также, катарский бизнесмен безумно рад, что всё так получилось, и был приятно удивлён желанием игрока выступать за парижан.

Стоит напомнить, что Месси перешёл из каталонской «Барселоны» в стан «красно-синих» в качестве свободного агента.

Всего аргентинский футболист провёл за «сине-гранатовых» 778 поединков, забил 672 гола и 305 раз ассистировал одноклубникам.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ
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