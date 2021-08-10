Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 130 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Франция. Лига 1

Неймар - о переходе Месси в «ПСЖ»: «Снова вместе»

10 Августа 2021 • 16:46 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Страсбург
1.25 6.20 11.00
14.08 22:00
1000 рублей бесплатная ставка

Нападающий «ПСЖ» Неймар отреагировал на переход своего бывшего одноклубника Лионеля Месси в парижский клуб. Бразилец опубликовал в своём «Инстаграме» видео, на котором он обнимается с аргентинцем во времена выступлений за «Барселону».

Неймар отметил аккаунт Месси и добавил: «Снова вместе».

Напомним, что нападающий сборной Аргентины близок к переходу с «ПСЖ». Сообщалось, что самолет с футболистом уже вылетел из Барселоны в Париж, где игрок должен пройти медосмотр и подписать контракт с местным клубом.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что Месси продолжит карьеру в «ПСЖ». Позже эту информацию подтвердил отец футболиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
10 Августа 2021 в 18:55
и ты снова в тени
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
18:51 · Франция. Лига 1
Линекер: «Возможно, у «ПСЖ» будет трио лучших игроков планеты, если Мбаппе останется»
18:51 · Россия. Премьер-лига
Один из французских клубов заинтересовался услугами Понсе слухи
18:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» намерен подписать Камавинга
17:54 · Франция. Лига 1
Корнаухов: «Если всё получится, то «ПСЖ» будет на нереально высоком уровне в новом сезоне» эксклюзив
17:52 · Франция. Лига 1
Игонин: «Можно просто выпустить Месси на поле и дать ему мяч. Возможно, именно такой футбол у «ПСЖ» и будет теперь» 2 эксклюзив
17:48 · Франция. Лига 1
Первые фото Месси в качестве игрока «ПСЖ» 1 фото
16:46 · Франция. Лига 1
Неймар - о переходе Месси в «ПСЖ»: «Снова вместе» 1
15:02 · Испания. Примера
Бонуччи прокомментировал уход Месси из «Барселоны»
14:28 · Франция. Лига 1
Отец Месси подтвердил, что Лионель сегодня станет игроком «ПСЖ»
10:32 · Франция. Лига 1
Месси возьмёт в «ПСЖ» номер, под которым дебютировал за «Барселону» 3
09:44 · Франция. Лига 1
Месси договорился с «ПСЖ» на Ибице 2
08:31 · Франция. Лига 1
Доннарумма ждёт приезда Месси в «ПСЖ»
08:24 · Англия. Премьер-лига
«Лион» хочет купить полузащитника «Ливерпуля»
09 Августа
23:57 · Франция. Лига 1
Тотальный провал хозяев поля: видеообзор первого тура Лиги 1 видео
23:22 · Франция. Лига 1
Брат владельца «ПСЖ» подтвердил переход Месси
Все новости
Рекомендуем
 