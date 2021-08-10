Неймар - о переходе Месси в «ПСЖ»: «Снова вместе»

Нападающий «ПСЖ» Неймар отреагировал на переход своего бывшего одноклубника Лионеля Месси в парижский клуб. Бразилец опубликовал в своём «Инстаграме» видео, на котором он обнимается с аргентинцем во времена выступлений за «Барселону».

Неймар отметил аккаунт Месси и добавил: «Снова вместе».

Напомним, что нападающий сборной Аргентины близок к переходу с «ПСЖ». Сообщалось, что самолет с футболистом уже вылетел из Барселоны в Париж, где игрок должен пройти медосмотр и подписать контракт с местным клубом.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что Месси продолжит карьеру в «ПСЖ». Позже эту информацию подтвердил отец футболиста.