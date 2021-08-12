​Месси провёл первую тренировку в «ПСЖ»

В среду Лионель Месси был представлен как игрок «ПСЖ», а на следующий день аргентинец приступил к тренировкам с новой командой. Соответствующее видео пресс-служба клуба опубликовала в «сториз» на своей официальной страничке в «Инстаграме».

Напомним, что Лионель Месси подписал с «ПСЖ» контракт на два ближайших сезона с опцией продления ещё на один год. За французский гранд Месси будет выступать под номером 30.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт в субботу, 14 августа. В этот день команда Маурисио Почеттино примет «Страсбург» в рамках второго тура французского чемпионата.