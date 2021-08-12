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Франция. Лига 1

​Месси провёл первую тренировку в «ПСЖ»

12 Августа 2021 • 15:38 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1.25 6.20 11.00
14.08 22:00
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В среду Лионель Месси был представлен как игрок «ПСЖ», а на следующий день аргентинец приступил к тренировкам с новой командой. Соответствующее видео пресс-служба клуба опубликовала в «сториз» на своей официальной страничке в «Инстаграме».

Напомним, что Лионель Месси подписал с «ПСЖ» контракт на два ближайших сезона с опцией продления ещё на один год. За французский гранд Месси будет выступать под номером 30.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт в субботу, 14 августа. В этот день команда Маурисио Почеттино примет «Страсбург» в рамках второго тура французского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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