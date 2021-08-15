​Почеттино ответил на вопрос о свисте фанатов в адрес Мбаппе

На первом домашнем матче сезона фанаты «ПСЖ» освистали форварда Килиана Мбаппе. Возможно, это связано с тем, что форвард до сих пор не продлил контракт и, если верить СМИ, не желает этого делать. На ситуацию отреагировал наставник парижан Маурисио Почеттино.

«Я не слышал свиста в адрес Мбаппе. Я очень доволен им. Он сосредоточен на своей работе, и сегодня он провёл хорошую игру. Ему нужно продолжать идти этим путём», - приводит слова Почеттино L’Equipe.

Напомним, что «ПСЖ» в субботу вечером обыграл на своём поле «Страсбург» со счётом 4:2. Один из голов на свой счёт записал Килиан Мбаппе.