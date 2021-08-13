Почеттино: «Мы рады, что с нами Месси»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал, что думает о составе своей команды и переходе в клуб Лионеля Месси, пишет официальный сайт клуба.

Аргентинец объяснил, что появление сразу нескольких новых футболистов - не самая простая ситуация для всех - тренеров, клуба и самих игроков. «Мы рады, что с нами Месси», — заявил наставник «Пари Сен-Жермен», добавив что ему приятно видеть 34-летнего форварда полным желания добиться успеха в новом клубе. Также Почеттино отметил, что команда должна продолжать работу и стремиться к победе в каждом матче.

Лионель Месси перешел во французский клуб 10 августа, подписав контракт на два года. Его дебют может состояться в эту субботу.