В четверг Лионель Месси провёл первое тренировочное занятие в качестве футболиста «ПСЖ». Пресс-служба клуба опубликовала небольшое видео, показав кадры с первой тренировки Месси в Париже.

Premiers pas et premier entraînement au Centre Ooredoo #PSGxMESSI pic.twitter.com/fPjMbjM7YA — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2021

Напомним, что Лионель Месси перебрался в «ПСЖ» в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Барселоной». Звёздный аргентинский нападающий подписал с парижанами трудовое соглашение сроком на два сезона и опцией возможного продления ещё на один год.

Ближайшую игру «ПСЖ» проведёт в субботу, 14 августа. В этот день команда Маурисио Почеттино дома сыграет со «Страсбургом» во втором туре Лиги 1.