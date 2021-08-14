«ПСЖ» пока без Месси разобрался со «Страсбургом»

Во втором туре Лиги 1 «ПСЖ» играл против «Страсбурга». Главной интригой было наличие или отсутствие в заявке звездного новичка Лионеля Месси. Аргентинец был презентован публике, но на поле не мог выйти. Его новые партнеры ударно провели стартовую треть, устроив сопернику разгром. Впрочем, после перерыва гости отыграли два мяча и едва не зацепили очки, но все же 4:2. У «ПСЖ» забивали Мауро Икарди, Килиан Мбаппе, Юлиан Дракслер и Пабло Сарабия.