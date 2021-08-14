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Франция. Лига 1

«ПСЖ» пока без Месси разобрался со «Страсбургом»

14 Августа 2021 • 23:53 Комментировать
ПСЖ
4:2
Страсбург
окончен
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Во втором туре Лиги 1 «ПСЖ» играл против «Страсбурга». Главной интригой было наличие или отсутствие в заявке звездного новичка Лионеля Месси. Аргентинец был презентован публике, но на поле не мог выйти. Его новые партнеры ударно провели стартовую треть, устроив сопернику разгром. Впрочем, после перерыва гости отыграли два мяча и едва не зацепили очки, но все же 4:2. У «ПСЖ» забивали Мауро Икарди, Килиан Мбаппе, Юлиан Дракслер и Пабло Сарабия.

Протокол игры  
ПСЖ 4:2 Страсбург
(1:0) Икарди Мауро 3'    
(2:0) Мбаппе Килиан 25'    
(3:0) Дракслер Юлиан 27'    
    53' Гамейро Кевин (3:1)
    64' Ажорк Людовик (3:2)
(4:2) Сарабия Пабло 86'    
Навас Кейлор Хакими Ашраф Керер Тило Кимпембе Преснел Диалло Абду Эбимбе Эрик   51'   60' (Данилу Перейра (   60') Эррера Андер Вейналдум Джорджиньо   88' (Мюинга Арно (   88') Дракслер Юлиан   70' (Сарабия Пабло (   70') Икарди Мауро   88' (Рафинья Алькантара (   88') Мбаппе Килиан
Запасные: Битумазала Натан Рико Серхио Мишю Эдуар Битшиабу Эль-Шадай Гхарби Исмаэль
Селс Матц Фила Карол   60'   63' (Каси Антони (   63') Перрен Люка Джику Александр   79'   82' Сиссоко Ибраима Льенар Димитри Аолу Жан-Эде   42' (Томассон Адриен (   42') Прчич Саньин   77' (Сиби Маам (   77') Беллегард Жан-Рикнер Ажорк Людовик   76' (Диалло Хабиб (   76') Гамейро Кевин   76' (Уорис Маджид (   76')
Запасные: Кавасима Эйдзи Сеная Марвин Шахири Мехди
14 августа. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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окончен Лилль 0:4 Ницца 1.9 3.4 4.3
окончен ПСЖ 4:2 Страсбург 1.2 7.15 12.2
15.08  14:00 Анже ... Лион
15.08  16:00 Брест ... Ренн
15.08  16:00 Нант ... Метц 2.25 3.25 3.35
15.08  16:00 Реймс ... Монпелье 2.65 3.15 2.8
15.08  16:00 Клермон Фут ... Труа 2.05 3.4 3.7
15.08  18:00 Ланс ... Сент-Этьен 2.05 3.5 3.55
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