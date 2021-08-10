Футбольный эксперт Алексей Игонин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Лионель Месси подписал контракт с «ПСЖ».

«Уровень футболиста говорит о том, что претендентов на него было не так много. Мало клубов могут позволить себе иметь в составе такого игрока. Нужно ещё смотреть какие-то финансовые отчеты и составляющие, которые происходят в чемпионатах разных стран. Я так понимаю, во Франции эта система более гибкая. У «Барселоны» сейчас проблемы, но думаю, что у многих клубов тоже есть подобные проблемы, просто о них не так говорят.

Такой игрок, как Месси, на уровне какой-то команды, безусловно, все бы забрал на себя, и вокруг него бы строилась игра. Но в «ПСЖ» достаточно различных лидеров. Очень интересно посмотреть, как «ПСЖ» будут встраивать Месси в свою игру. Конечно, можно просто выпустить его на поле и дать ему мяч. Возможно, именно такой футбол у них и будет теперь», - сказал Игонин.