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Франция. Лига 1

Корнаухов: «Если всё получится, то «ПСЖ» будет на нереально высоком уровне в новом сезоне» эксклюзив

10 Августа 2021 • 17:54 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1.25 6.20 11.00
14.08 22:00
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Футбольный эксперт Олег Корнаухов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Лионель Месси подписал контракт с «ПСЖ».

«Надеялся, что каким-то образом он все-таки останется в «Барселоне», что внесут какие-то поблажки в регламент. Но этого не произошло. Понятно, что выбор был невелик: «ПСЖ», «Манчестер Сити», МЛС или Ближний Восток. Месси выбрал Париж, посмотрим. В команде очень много звёзд высоченного уровня. Посмотрим, насколько набор звёздных игроков сможет стать звездной командой. То, что два года он ещё будет играть на очень высоком уровне, это точно. Но вопрос в том, как он будет акклиматизироваться к другому образу и ритму жизни. Все-таки он провёл очень много лет в Барселоне, и уехать оттуда в таком возрасте не так-то просто. Если все пройдет гладко, то мы ещё будем восхищаться его игрой.

Интересно, насколько все эти звезды, такие как Неймар, Мбаппе, Месси и ещё десяток имён, смогут стать звездной командой. Насколько из этих индивидуально сильных футболистов на великом уровне Почеттино сможет сделать команду. Набор звёзд ещё не говорит о звездной команде. Индивидуально сильные игроки могут периодически показывать очень крутой футбол, но выигрывать титулы должна команда. Хватит ли умения тренерскому штабу и игрокам сделать команду? Если получится, то «ПСЖ» будет на нереально высоком уровне в новом сезоне», - сказал Корнаухов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Олег Корнаухов
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