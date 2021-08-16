Мбаппе в отличие от одноклубников проигнорировал день рождения Эрреры

В субботу полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера отпраздновал 32-й день рождения. После представления новичков и победы над «Страсбургом» (4:2) игроки парижского клуба на следующий день поздравили партнера. На групповом снимке были запечатлены 15 футболистов, включая новичков Лионеля Месси и Серхио Рамоса. Но также можно было заметить отсутствие Килиана Мбаппе.

Отметим, что будущее 22-летнего француза остается туманным, его очень хочет заполучить «Реал», а сам Мбаппе отказывается на щедрые предложения руководства «ПСЖ», которое мечтает продлить истекающий в конце сезона контракт.