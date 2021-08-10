Аргентинец Лионель Месси впервые облачился в футболку «ПСЖ».

Об этом свидетельствуют первые фотографии шестикратного обладателя «Золотого мяча» в форме своего нового клуба. 34-летний футболист будет выступать под 30-м номером - именно под ним он начинал свою карьеру в «Барселоне».

Сегодня стало известно, что Лионель Месси прошел медицинское обследование в «ПСЖ» и собирается подписать контракт на два года с зарплатой 35 миллионов евро за сезон. Завтра планируется официальная презентация и пресс-конференция нападающего в качестве футболиста парижан.