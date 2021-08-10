Месси прошёл медицинское обследование в «ПСЖ»

Нападающий Лионель Месси сегодня прошел медицинское обследование в «ПСЖ», пишет журналист Фабрицио Романо.

Аргентинцу осталось уладить детали и подписать с французским клубом контракт, который будет рассчитан на два года. В соглашении есть пункт с возможностью продления на один сезон. Получать Месси будет примерно 35 миллионов евро в год вместе с бонусами. Завтра утром ожидается пресс-конференция, во время которой шестикратный обладатель «Золотого мяча» уже официально выступит в качестве футболиста «ПСЖ».

Стоит напомнить, что Лионель Месси 5 августа покинул «Барселону». Каталонский клуб столкнулся с финансовыми правилами Ла Лиги, из-за которых не сумел зарегистрировать контракт игрока.