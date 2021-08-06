Лапорта ответил на вопрос о шансах на то, что Месси всё-таки останется в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта на пресс-конференции по поводу ухода форварда Лионеля Месси ответил на вопрос журналиста о том, есть ли надежда сохранить аргентинца в команде.

- Я не хочу создавать ложные ожидания. У футболиста есть и другие предложения. Мы ограничены во времени как и он сам. Если не изменятся правила финансового фэйр-плей, а все говорит о том, что этого не будет, тогда игроку придется самому думать о своем будущем.

У нас было соглашение о выплате суммы двухлетнего контракта за ближайшие пять лет. Месси был готов нам помочь любым способом. Мы думали, что такой вариант сработает, но финансовый фэйр-плей пресек попытку. Мы пытались заключить контракт на пять лет с мыслями о том, что он проведет два года с нами… Но и это не сработало, - заявил Лапорта.

Отметим, что новый контракт «Барселоны» с Месси невозможен из-за финансового положения клуба.