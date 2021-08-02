«Барселона» открывает женскую академию Ла Масии

На своем официальном сайте «Барселона» сообщила, что в воскресенье открывается женская академия Ла Масии. Впервые за более чем 40-летнюю историю известная футбольная школа будет подготавливать женские команды.

Стоит отметить, что мужская академия каталонского клуба считается одной из лучших в мире. Выпускниками Ла Масии являются такие звезды европейского футбола как Лионель Месси, Хави, Андрес Иньеста, Серхио Бускетс, Карлес Пуйоль и другие.

Клуб уже провел ознакомительные экскурсии для новых игроков. Юные футболистки смогли ознакомиться с тренировочной базой и условиями для жилья.