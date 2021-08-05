Жоан Лапорта даст экстренную пресс-конференцию

Президенту «Барселоны» Жоану Лапорте предстоит объясниться перед общественностью за провал в переговорах с Лионелем Месси по новому контракту.

Топ-менеджеру «Барсы» сегодня будет явно не до сна. Уже на завтра, 6 августа, назначена экстренная пресс-конференция по случаю расставанию «сине-гранатовых» с футболистом, что олицетворял целую эпоху – Лионелем Месси. Встреча с медиа запланирована на 12:00 по московскому времени.

Нетрудно понять, что Жоану Лапорте придётся растолковать значение некоторых фраз, приведённых в официальном пресс-релизе клуба.

Отметим, что Лео Месси выступал на «Камп Ноу» с 2004 года. За этот срок он выиграл с клубом 10 титулов чемпиона Испании, четырежды добивался триумфа в Лиге чемпионов, шесть раз становился обладателем «Золотого мяча».