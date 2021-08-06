Ла Лига одобрила контракт Месси за 48 часов до случившегося инцидента

Главной причиной ухода Лионеля Месси из «Барселоны» считаются новые правила регистрации игроков Ла Лиги, согласно которым каталонский клуб не мог позволить себе такое роскошное финансовое соглашение аргентинца. Президент Жоан Лапорта несколько раз указывал на эту проблему, называя ее ключевой в провальных переговорах с футболистом.

Впрочем, акционер компании MediaPro Хайме Рурес заявил, что, по его информации, руководство лиги одобрило предложенный «Барселоной» контракт Месси. Рурес сообщил, что Ла Лига приняла условия соглашения за пару дней до приезда игрока для подписания договора. «Я вас уверяю, что все детали были согласованы между клубом и лигой. За 48 часов до запланированного представления все было «на мази». Потом что-то пошло не так, но я не знаю что», - поделился в интервью Marca бизнесмен.

Напомним, что на данный момент Месси уже связался с «ПСЖ» по поводу перехода в стан французов на правах свободного агента.