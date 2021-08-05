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Испания. Примера

Александр Мостовой: «Пока сам Месси не выйдет и не скажет об этом, до конца не поверю» эксклюзив

05 Августа 2021 • 22:13 Комментировать (1)
Барселона
...
Реал Сосьедад
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Бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Лионель Месси покидает «Барселону».

«Не верю в это до сих пор. Пока сам Месси не выйдет и не скажет об этом, до конца не поверю. Хотя, конечно, это будет, раз уже официально. Не могу представить, что он покинул «Барселону». Ясно, что команда будет существовать, будет играть, будет выигрывать. Все-таки Барселона - не город с населением 50 тысяч человек. Другое дело, что те рекорды, которые он установил, то, что он сделал для «Барселоны» на футбольном поле, много-много лет никто не повторит. Даже не много лет, а много десятилетий. Теперь я не представляю, когда мы увидим такого нового. Во времена Лео кого только не было в «Барсе», каких только великих игроков, но даже на их фоне он оставался единственным», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Александр Мостовой
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Комментарии (1)
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Pol-black
05 Августа 2021 в 22:31
хорошо сказано...
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