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Испания. Примера

«Барселона» хочет снизить зарплату своим ведущим игрокам

30 Июля 2021 • 20:45 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
15.08 21:00
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Руководство «Барселоны» отправило официальное письмо четырём игрокам своего клуба, a именно: Серхи Роберто, Жорди Альбе, Херарду Пике и Серхио Бускетсу, в котором уведомляет о снижении зарплаты до 60% от суммы, указанной в их соглашениях. Также сообщается, что оставшиеся 40% каждого сезона будет выплачиваться через два или три года контракта. Об этом заявляет El Periódico de Catalunya.

Источник уже огласил, что игроки этим решением не удовлетворены.

Ранее стало известно, что агенты Роберто и Бускетса встречались с руководством каталонского клуба и обсуждали вопрос o снижении зарплаты, но сторонам договориться не удалось.

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