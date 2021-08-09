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Испания. Примера

​«Барселона» рассказала о травме Агуэро

09 Августа 2021 • 14:21 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
1.75 3.90 4.50
15.08 21:00
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«Барселона» на своём официальном сайте выпустила новость о состоянии нападающего Серхио Агуэро. Обследование, которое прошёл аргентинец, выявило травму сухожилия правой голени. Аргентинец пропустит приблизительно десять недель. Таким образом, дебютировать за «Барселону» Агуэро сможет только ближе к ноябрю.

Напомним, что Серхио Агуэро перешёл в «Барселону» в качестве свободного агента этим летом. Аргентинский форвард подписал с каталонским клубом трудовое соглашение на два ближайших сезона.

В первом туре Примеры 15 августа «Барселона» сыграет против «Реала Сосьедад».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Агуэро
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