Депай: «Гризманн ищет меня на поле»

Мемфис Депай рассказал, каково ему выступать с Антуаном Гризманном за одну команду.

Нидерландский новичок «Барселоны» поделился мыслями насчёт своего дебюта в сине-гранатовых цветах. Депай начал с места в карьер, сразу же забив за каталонцев в первом матче. Немалую роль в его результативных действиях отыграл, как говорит сам 27-летний голландец, Антуан Гризманн.

«Это действительно так, француз часто ищет меня на поле. Это было заметно по двум последним играм. Я тоже стараюсь обеспечивать его качественными пасами. Он техничен и умён. Вы можете видеть, что у нас прекрасные связи», - заявил Депай.

Напомним, что футболист сборной Нидерландов пришёл в «Барселону» как свободный агент.