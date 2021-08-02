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Испания. Примера

Депай: «Гризманн ищет меня на поле»

02 Августа 2021 • 19:37 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
15.08 21:00
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Мемфис Депай рассказал, каково ему выступать с Антуаном Гризманном за одну команду.

Нидерландский новичок «Барселоны» поделился мыслями насчёт своего дебюта в сине-гранатовых цветах. Депай начал с места в карьер, сразу же забив за каталонцев в первом матче. Немалую роль в его результативных действиях отыграл, как говорит сам 27-летний голландец, Антуан Гризманн.

«Это действительно так, француз часто ищет меня на поле. Это было заметно по двум последним играм. Я тоже стараюсь обеспечивать его качественными пасами. Он техничен и умён. Вы можете видеть, что у нас прекрасные связи», - заявил Депай.

Напомним, что футболист сборной Нидерландов пришёл в «Барселону» как свободный агент.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Антуан Гризманн Мемфис Депай
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