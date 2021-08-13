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Депай - о том, что «Барселона» его не зарегистрировала: «Без риска жизнь скучна»

13 Августа 2021 • 23:45 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
1.75 3.90 4.50
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Нападающий Мемфис Депай философски отреагировал в «Твиттере» на тот факт, что он все еще официально не зарегистрирован как футболист «Барселоны».

«Без риска жизнь скучна», — написал 27-летний игрок сборной Нидерландов. Защитник каталонцев Херард Пике поддержал одноклубника, ответив: «Согласен на 100%».

Такая неприятная ситуация сложилась по той причине, что «Барселона» из-за своих финансовых проблем пока не имеет права заявлять новых футболистов. Для этого клубу нужно разгрузить зарплатную ведомость. Срок регистрации истекает в это воскресенье, когда «сине-гранатовые» будут принимать дома «Реал Сосьедад».

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Барселона Ла Лига Мемфис Депай
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