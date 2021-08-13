Депай - о том, что «Барселона» его не зарегистрировала: «Без риска жизнь скучна»

Нападающий Мемфис Депай философски отреагировал в «Твиттере» на тот факт, что он все еще официально не зарегистрирован как футболист «Барселоны».

«Без риска жизнь скучна», — написал 27-летний игрок сборной Нидерландов. Защитник каталонцев Херард Пике поддержал одноклубника, ответив: «Согласен на 100%».

Такая неприятная ситуация сложилась по той причине, что «Барселона» из-за своих финансовых проблем пока не имеет права заявлять новых футболистов. Для этого клубу нужно разгрузить зарплатную ведомость. Срок регистрации истекает в это воскресенье, когда «сине-гранатовые» будут принимать дома «Реал Сосьедад».