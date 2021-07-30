Агуэро вскоре прибудет в «Барселону»

Новоиспечённый игрок «Барселоны» Серхио Агуэро вскоре прибудет на базу каталонского клуба, чтобы подготовиться к своему предсезонному дебюту, об этом нам сообщает Football Espana.

Аргентинец завершил свой долгожданный бесплатный трансфер в Каталонию в прошлом месяце, после истечения срока контракта с «Манчестер Сити». Впоследствии 33-летнему игроку был предоставлен продолжительный летний перерыв после того, как он выступил за сборную Аргентины в ее знаковом успехе на Кубке Америки в Бразилии.

Команда Рональда Кумана отправится в Германию в эти выходные, чтобы сразиться с соперником из Бундеслиги, «Штуттгартом», после чего четвёртого августа состоится товарищеский матч с «РБ Зальцбургом» в Австрии.