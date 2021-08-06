Какое место займёт «Барселона» в чемпионате Испании без Месси

«Барселона» в четверг стала моментально слабее в разы. Лионель Месси делал разницу, а теперь его не будет. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предвкушает сезон каталонцев.

«Барселона» с Лионелем Месси и без него – это две абсолютно разные команды. Аргентинец всегда мог в одиночку решить исход любого матча с соперником любого уровня. Даже в самом невзрачном матче Месси мог одним штрафным, одной передачей, одним проходом сделать разницу. Любой соперник понимал, что даже хорошо складывающийся матч может быть в секунду перевернут гениальным аргентинцем. Теперь у «Барселоны» не будет этого козыря.

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Ещё недавно отсутствие Месси для «Барселоны» выглядело серьёзным, но не фатальным. В разные моменты ответственность за результат на себя могли взять Хави, Иньеста, Это'О, Неймар, Суарес. В общем, каталонцы могли рассчитывать на благоприятный исход при любом раскладе. Сейчас же за «Барселону» страшнее. Кто будет отвечать за результат? Де Йонг, Фати, Дембеле, Гризманн, Депай и Агуэро? Согласитесь, без Месси этот состав уже не выглядит таким грозным – хорошим, сильным, но уже не настолько убийственным.

«Барселона» после ухода Месси осталась сильной командой по подбору игроков, но перестала быть на голову выше оппонентов. Если ещё недавно «Барселона» и «Реал» были в своей лиге, а все остальные были где-то далеко позади, то теперь всё иначе. Точно на одном уровне с этой парой «Атлетико». «Матрасники» выиграли чемпионат в прошлом сезоне, а сейчас уже усилились де Паулем. «Атлетико» вполне может ставить себе задачу выиграть второй титул подряд. «Севилья» тоже сократила разрыв по классу от топовых испанских команд. Надо признать, что «Вильярреал» и «Реал Сосьедад» тоже усилились по сравнению с прошлым сезоном.

Если суммировать, то в этом году в Испании может быть очень интересная борьба за места наверху таблицы. «Барселона» в этой битве уж точно не выглядит фаворитом. Куман с Месси не смог в прошлом году взять чемпионство, которое сваливалось в руки, а без него сделать это будет ещё сложнее.

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Основная задача каталонцев – это, естественно, место в топ-4. Команде необходимо попадать в Лигу чемпионов, иначе финансовый кризис может только усугубиться. Тем не менее не стоит исключать вероятности, что «Барселона» вывалится из четвёрки. «Атлетико» и «Реал» слабее не стали, хотя «сливочным» ещё предстоит решить проблему с центром обороны. «Севилья» находится на хорошем уровне. Эти три коллектива наверняка окажутся в топ-4. Конечно, на бумаге «Барселона» превосходит и «Вильярреал», и «Реал Сосьедад». Однако каталонцы могут начать буксовать без Месси, а кто-то из указанной парочки при благоприятном исходе может провести удачный сезон.

Скорее всего, «Барселона», конечно, удержится в топ-4. Если кризис не затянется, а Куман сможет с умом распорядиться нынешним составом, то в целом каталонцы могут и побороться за чемпионство. Однако голландец пока не показал себя как классный специалист, а Гризманн, Дембеле и иже с ними не демонстрировали своей лучшей игры в Каталонии. Так что мечтать о чемпионстве, пожалуй, не стоит. Скорее всего, «Барселона» вновь окажется второй или третьей, ну максимум четвёртой. Однако даже для такого результата надо будет приложить большие усилия, иначе каталонцев накажут.

Андрей Центров