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Испания. Примера

Какое место займёт «Барселона» в чемпионате Испании без Месси

06 Августа 2021 • 19:47 Комментировать (7)
Барселона
...
Реал Сосьедад
1.70 4.15 4.40
15.08 21:00
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«Барселона» в четверг стала моментально слабее в разы. Лионель Месси делал разницу, а теперь его не будет. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предвкушает сезон каталонцев.

«Барселона» с Лионелем Месси и без него – это две абсолютно разные команды. Аргентинец всегда мог в одиночку решить исход любого матча с соперником любого уровня. Даже в самом невзрачном матче Месси мог одним штрафным, одной передачей, одним проходом сделать разницу. Любой соперник понимал, что даже хорошо складывающийся матч может быть в секунду перевернут гениальным аргентинцем. Теперь у «Барселоны» не будет этого козыря.

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Ещё недавно отсутствие Месси для «Барселоны» выглядело серьёзным, но не фатальным. В разные моменты ответственность за результат на себя могли взять Хави, Иньеста, Это'О, Неймар, Суарес. В общем, каталонцы могли рассчитывать на благоприятный исход при любом раскладе. Сейчас же за «Барселону» страшнее. Кто будет отвечать за результат? Де Йонг, Фати, Дембеле, Гризманн, Депай и Агуэро? Согласитесь, без Месси этот состав уже не выглядит таким грозным – хорошим, сильным, но уже не настолько убийственным.

«Барселона» после ухода Месси осталась сильной командой по подбору игроков, но перестала быть на голову выше оппонентов. Если ещё недавно «Барселона» и «Реал» были в своей лиге, а все остальные были где-то далеко позади, то теперь всё иначе. Точно на одном уровне с этой парой «Атлетико». «Матрасники» выиграли чемпионат в прошлом сезоне, а сейчас уже усилились де Паулем. «Атлетико» вполне может ставить себе задачу выиграть второй титул подряд. «Севилья» тоже сократила разрыв по классу от топовых испанских команд. Надо признать, что «Вильярреал» и «Реал Сосьедад» тоже усилились по сравнению с прошлым сезоном.

Если суммировать, то в этом году в Испании может быть очень интересная борьба за места наверху таблицы. «Барселона» в этой битве уж точно не выглядит фаворитом. Куман с Месси не смог в прошлом году взять чемпионство, которое сваливалось в руки, а без него сделать это будет ещё сложнее.

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Основная задача каталонцев – это, естественно, место в топ-4. Команде необходимо попадать в Лигу чемпионов, иначе финансовый кризис может только усугубиться. Тем не менее не стоит исключать вероятности, что «Барселона» вывалится из четвёрки. «Атлетико» и «Реал» слабее не стали, хотя «сливочным» ещё предстоит решить проблему с центром обороны. «Севилья» находится на хорошем уровне. Эти три коллектива наверняка окажутся в топ-4. Конечно, на бумаге «Барселона» превосходит и «Вильярреал», и «Реал Сосьедад». Однако каталонцы могут начать буксовать без Месси, а кто-то из указанной парочки при благоприятном исходе может провести удачный сезон.

Скорее всего, «Барселона», конечно, удержится в топ-4. Если кризис не затянется, а Куман сможет с умом распорядиться нынешним составом, то в целом каталонцы могут и побороться за чемпионство. Однако голландец пока не показал себя как классный специалист, а Гризманн, Дембеле и иже с ними не демонстрировали своей лучшей игры в Каталонии. Так что мечтать о чемпионстве, пожалуй, не стоит. Скорее всего, «Барселона» вновь окажется второй или третьей, ну максимум четвёртой. Однако даже для такого результата надо будет приложить большие усилия, иначе каталонцев накажут.

Андрей Центров

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
Pol-black
06 Августа 2021 в 21:55

вот забыл я про Дембеле. а ведь именно благодаря его трансферу Барса начала проваливаться в яму, в которой сидит сейчас. плюс трансфер Коута. на Барто свалились деньги от продажи Нея и как он ими распорядился? влез в новые долги. нужно у Камп Ноу поставить позорный столб с фигурой человека, похожего на Барто, и чтобы все на него плевали. меньшего этот паразит не заслуживает. а Дембеле нужно отправить убирать стадион вместо его компьютерных игрушек во время постоянных выздоровлений от травм. жаль, что эту обезьяну не продали в начале лета. тогда и Месси может быть остался.
779
06 Августа 2021 в 21:35
Почему в статье не представлены мнения астрологов и магов?
CELTIC FROST
06 Августа 2021 в 21:10
Объективности ради. А много ли неудачно складывающихся матчей на высоком уровне Месси смог перевернуть своими чудо-касаниями за последние годы? Огласите весь список, пожалуйста.// Надо было отпускать в прошлом году.
ARTUR
06 Августа 2021 в 21:00
какой шнурок развяжется если долбануть со всей дури в голову ??7 как вариант для заголовка и размышлений
Misha_diablo_football
06 Августа 2021 в 20:45
минимум в 4-я максимум где-то 2-е место...
Горлов Пётр
06 Августа 2021 в 20:42
1-е)
Милка
06 Августа 2021 в 20:27
Да такое же. 3-е
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