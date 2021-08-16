Как «Барселона» провела первый матч без Месси: Начало постмессиевской эпохи

«Барселона» провела первый матч в постмессиевскую эпоху. Каталонцы довольно уверенно дома обыграли «Реал Сосьедад». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о действиях «блауграны».

«Барселона» довольно уверенно начала новый сезон – первый после ухода Лионеля Месси. Стартовый матч «блауграна» провела очень сильно, без вопросов одолев «Реал Сосьедад». Формально каталонцы к концу матча вели с минимальным счётом, но это лишь воля случая. «Барселона» играла на порядок лучше, а два гола басков были случайностью – ошибка в обороне из-за успокоенности да гол со штрафного в эпизоде, где фола не было.

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В целом же «Барселона» играла так, что отсутствие Месси не сказывалось. Конечно, оно было видно и заметно, но на результат давления каталонцев оно не сказалось. Каталонцы раскатывали оборону сан-себастьянцев как хотели. Показательна была тепловая карта хозяев в середине тайма, где было видно, что мяч вообще не появлялся на флангах обороны барселонцев, а вся половина поля их соперников была отмечена красным цветом.

Интересно, что Рональд Куман не стал уходить от стандартных 4-3-3, и место Месси в атаке просто занял Депай. Именно через зону голландца «Барселона» проводила большую часть своих действий в нападении. Депай вообще здорово себя показал – он отдавал и бил. Мемфис чувствовал себя уверенно, яркое подтверждение тому – дальний удар, когда форвард пытался закинуть мяч за шиворот Ремиро. Голевая передача на Пике со штрафного – это лишь меньшее, что новичок заслуживал. В своем дебютном поединке.

Именно Депай, кажется, чувствует себя человеком, который может стать новым лидером «Барселоны». Гризманн играл на привычном для себя барселонском невысоком уровне. Француз попал в перекладину после углового, но не более. Гризманн не был магнитом для развития атак «Барселоны». Что касается Брэйтвуейта, то он, конечно, оформил дубль, но едва ли претендует на роль лидера. Датчанин старается, борется, и он вполне может забить немало мячей в этом сезоне. Однако этот форвард слишком зависим от партнёров.

Мы ещё ждём Серхио Агуэро, Усмана Дембеле, Ансу Фати, Фелиппе Коутиньо. Однако, кажется, что Депай хочет воспользоваться выпавшим шансом и стать лидером «Барселоны». Более того, похоже, что голландец уже готов к этому.

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Уход Месси был особенно заметен в эпизодах, когда «Барселона» была без мяча. Всем известно, что аргентинец не участвовал в прессинге, что было большой проблемой для каталонцев. Это такой элемент футбола, где необходима помощь всех и каждого, а один выпадающий игрок всё рушил. В итоге «Барселона» просто не прессинговала. Депай же, естественно, не может себе позволить действовать на чистых мячах. Голландец наравне со всеми включался в отбор, в итоге у каталонцев появился прессинг. Это крайне интересно, ведь это что-то кардинально новое для «Барселоны».

Конечно, делать далеко идущие выводы рано. Во-первых, это всего-то первый матча. Во-вторых, «Реал Сосьедад» не может выиграть на «Камп Ноу» с середины 90-х. В-третьих, у басков такой стиль игры, который очень подходит «Барселоне». Тем не менее стартовый матч хотя бы дал надежду поклонникам каталонцев, что всё будет нормально. «Барселона» другая, но она, кажется, способна добиваться результата.

Андрей Центров