Араухо: «Чувствую себя повзрослевшим»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо надеется, что новый сезон будет для него лучше предыдущего.

«Ощущения перед стартом сезона отличные. Я всем доволен. Мы были рады собраться вместе перед началом новой кампании.

По ходу первого своего сезона в «Барселоне» я приобрёл много новых знаний. Теперь чувствую себя повзрослевшим. Мне приходится много работать из-за травмы, что была у меня прежде. Хочу подготовиться как следует к сезону. Хотелось бы избежать повреждений», - подчеркнул Араухо в интервью Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне 22-летнему уругвайцу удалось отличиться за «блаугранас» 2 голами в 33 проведённых поединках.