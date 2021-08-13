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Испания. Примера

Дест: Все хотели, чтобы Месси остался в клубе

13 Августа 2021 • 22:17 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
1.75 3.90 4.50
15.08 21:00
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Защитник «Барселоны» Серджиньо Дест поделился впечатлениями после ухода Лионеля Месси в «ПСЖ», сообщает ESPN.

По словам игрока, это событие было «немного шокирующим, потому что все хотели, чтобы он остался в клубе». Дест рассказал, как здорово было тренироваться и играть с Месси в одной команде — теперь в клубе ощущается странная атмосфера, поскольку аргентинец провел в «Барселоне» столько лет. Тем не менее, 20-летний футболист отметил, что команда способна достигнуть высокого уровня взаимодействия и постарается добиться успеха уже без Месси.

Первый матч в этом сезоне Ла Лиги каталонцы проведут в это воскресенье против «Реал Сосьедада».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Сержиньо Дест
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