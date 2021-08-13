Дест: Все хотели, чтобы Месси остался в клубе

Защитник «Барселоны» Серджиньо Дест поделился впечатлениями после ухода Лионеля Месси в «ПСЖ», сообщает ESPN.

По словам игрока, это событие было «немного шокирующим, потому что все хотели, чтобы он остался в клубе». Дест рассказал, как здорово было тренироваться и играть с Месси в одной команде — теперь в клубе ощущается странная атмосфера, поскольку аргентинец провел в «Барселоне» столько лет. Тем не менее, 20-летний футболист отметил, что команда способна достигнуть высокого уровня взаимодействия и постарается добиться успеха уже без Месси.

Первый матч в этом сезоне Ла Лиги каталонцы проведут в это воскресенье против «Реал Сосьедада».