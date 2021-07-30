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Испания. Примера

Дест: «Хочу играть как можно больше и выигрывать титулы с «Барселоной»

30 Июля 2021 • 19:38 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
15.08 21:00
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Американский защитник каталонской «Барселоны» Сержиньо Дест рассказал о своих амбициях на новый сезон в интервью пресс-службе клуба.

«Я хочу играть как можно больше и выигрывать такие титулы, как Ла Лига и Лига чемпионов, с «Барселоной». Я сам должен сделать большой шаг вперед и усовершенствоваться, как игрок, это очень важно для меня», - сказал Сержиньо Дест.

В прошлом сезоне американец провел в составе «Барселоны» 30 матчей в рамках испанского чемпионата, отметившись двумя голами и одной голевой передачей. «Барселона» стала третьей по итогу кампании, пропустив вперёд своих ежегодно главных конкурентов по чемпионской гонке – мадридские «Атлетико» и «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сержиньо Дест
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