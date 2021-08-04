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Испания. Примера

Месси вскоре подпишет новый контракт c «Барселоной» слухи

04 Августа 2021 • 20:19 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
15.08 21:00
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Лионель Месси в ближайшее время должен подписать новый контракт c испанской «Барселоной». Обе стороны достигли соглашения три недели назад, но финансовые проблемы в испанском клубе привели к тому, что сделку пришлось отложить.

Однако, продолжение этого сотрудничества стало возможным только благодаря тому факту, что аргентинец сократил свою зарплату вдвое, a также финансовым вливаниям, полученным Ла Лигой от американского инвестиционного фонда CVC Capital Partners, об этом заявляет Marca.

В результате «Барселона» и Ла Лига сохранят в Испании одного из лучших игроков мира, который имеет шесть «Золотых мячей» и «Золотых бутс».

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