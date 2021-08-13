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Испания. Примера

Юмтити не хочет переходить в «Бенфику»

13 Августа 2021 • 15:56 Комментировать (1)
Бенфика
...
Арока
1.18 6.80 18.00
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Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити намерен отклонить предложение «Бенфики», передаёт Mundo Deportivo. Сообщается, что игрок хочет остаться на «Камп Ноу», чтобы бороться за место в стартовом составе.

«Бенфика» предложила за француза десять миллионов евро, однако сам защитник не заинтересован в переходе в Португалию. Руководство каталонцев хочет расстаться с игроком, чтобы уменьшить зарплатную ведомость, но сам футболист хочет остаться в клубе и отработать свой контракт, который истекает в июне 2023 года.

Напомним, что Юмтити перешёл в «Барселону» из «Лиона» в 2016 году за 25 миллионов евро.

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Бенфика Барселона Самуэль Юмтити Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
13 Августа 2021 в 16:40
когда это у рабов спрашивали на каких плантациях тросник рубить ?? а вообще уже должен быть пункт в контракте по которому должен свалить в течении там какого то срока .
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