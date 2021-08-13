Юмтити не хочет переходить в «Бенфику»

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити намерен отклонить предложение «Бенфики», передаёт Mundo Deportivo. Сообщается, что игрок хочет остаться на «Камп Ноу», чтобы бороться за место в стартовом составе.

«Бенфика» предложила за француза десять миллионов евро, однако сам защитник не заинтересован в переходе в Португалию. Руководство каталонцев хочет расстаться с игроком, чтобы уменьшить зарплатную ведомость, но сам футболист хочет остаться в клубе и отработать свой контракт, который истекает в июне 2023 года.

Напомним, что Юмтити перешёл в «Барселону» из «Лиона» в 2016 году за 25 миллионов евро.