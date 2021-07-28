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Испания. Примера

Месси сможет тренироваться c «Барселоной», не подписав новое соглашение c клубом

28 Июля 2021 • 00:59 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
15.08 21:00
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Аргентинский игрок Лионель Месси сможет участвовать в предсезонной подготовке «Барселоны» даже без нового контракта c клубом.    

Diario Sport уведомляет, что «Барселона» может не регистрировать Месси, как нового игрока. При подписании нового соглашения c футболистом, клуб обязан будет оплатить сбор в сумме 1200 евро Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

При этом, клубу не придётся платить за Месси 54 692 евро, которые по правилам RFEF необходимо вносить за каждого нового игрока из зарубежного чемпионата.

Месси защищает цвета каталонского клуба c 2004 года. За это время игрок провёл 778 матчей, где 672 раза поражал ворота соперников и 305 раз отдавал голевые передачи.


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Барселона Лионель Месси Сборная Аргентины
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