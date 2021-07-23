«Барселона» назвала игроков, которых не станет удерживать

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23 Июля 2021, 00:06,
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Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани не будет возражать, если полузащитник Миралем Пьянич захочет найти себе клуб, где будет чаще выходить на поле. То же самое касается и игрока обороны Самюэля Юмтити.
- Это важные футболисты, которые, тем не менее, в прошлом сезоне получали недостаточно игровой практики, - заявил Алемани во время представления новичка Мемфиса Депая.
Пьянич лишь прошлым летом переехал на «Камп Ноу» за 60 млн евро из «Ювентуса», но не смог стать основным футболистов, как и последовавший в обратном направлении Артур Мело.
Не исключено, что Пьянич вернется в Турин на правах аренды.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Миралем Пьянич, Самуэль Юмтити, Матеу Алемани