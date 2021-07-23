«Барселона» назвала игроков, которых не станет удерживать

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани не будет возражать, если полузащитник Миралем Пьянич захочет найти себе клуб, где будет чаще выходить на поле. То же самое касается и игрока обороны Самюэля Юмтити.

- Это важные футболисты, которые, тем не менее, в прошлом сезоне получали недостаточно игровой практики, - заявил Алемани во время представления новичка Мемфиса Депая.

Пьянич лишь прошлым летом переехал на «Камп Ноу» за 60 млн евро из «Ювентуса», но не смог стать основным футболистов, как и последовавший в обратном направлении Артур Мело.

Не исключено, что Пьянич вернется в Турин на правах аренды.