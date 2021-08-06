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Испания. Примера

Бывший вице-президент АФА прокомментировал уход Месси из «Барселоны»

06 Августа 2021 • 00:19 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
15.08 21:00
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Экс-вице-президент Ассоциации футбола Аргентины Норайр Накис публично отреагировал на факт прекращения сотрудничества Лео Месси с «Барселоной».

«Нам всем хотелось, чтобы Лео спокойно определился с решением, где продолжить свой путь. Никто не должен оказывать на него давление, каким бы ни был его выбор. Игрок сам вправе решать, где играть – в Италии, Испании, Англии или Франции.

На сегодняшний день Месси является лучшим игроком мира. Если бы Марадона был жив, я бы назвал его имя», - приводит слова Норайра Накиса «Спорт-РБК».

Напомним, что 6 августа в 11 часов по испанскому времени Жоан Лапорта даст специальную пресс-конференцию по случаю ухода Месси из клуба.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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