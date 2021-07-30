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Испания. Примера

Президент «Атлетико» дал комментарий по поводу прогресса в сделке по Гризманну

30 Июля 2021 • 23:21 Комментировать
Сельта
...
Атлетико М
4.70 3.60 1.78
15.08 18:30
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Уже на протяжении нескольких недель ходят слухи по поводу возвращения Антуана Гризманна в мадридский «Атлетико». В определенный момент переговоры зашли в тупик, но будущее французского нападающего все еще не определенно.

Ситуацию вокруг трансферной саги игрока «Барселоны» прокомментировал президент «матрасников» Энрике Серезо в интервью Tiempo de Juego. «Мы ничего не исключаем, но я с уверенностью могу заявить, что сделка по Гризманну не является легкой. Это долгий и трудоемкий процесс», - сообщил испанскому изданию Серезо.

Стоит отметить, что ранее появлялась информация насчет возможного обмена футболистами между грандами – в Каталонию должен был уехать Сауль, а в Мадрид - сам Антуан.


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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Антуан Гризманн Трансферы футбола - лето 2021
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