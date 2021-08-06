Пике – Месси: «Знаю, что однажды ты вернёшься»

Херард Пике попрощался с Лионелем Месси, который больше не будет выступать в составе «Барселоны».

Защитник каталонского клуба написал трогательный пост в «Инстаграме», посвящённый 34-летнему аргентинцу: «Ничто не будет прежним. Ни «Камп Ноу», ни «Барселона». После 20 лет в клубе ты перестанешь носить его футболку. Наше знакомство случилось в 2000 году, когда нам было по 13. Впереди была вся карьера. И какой она вышла!»

Херард Пике не сомневается, что однажды Лео Месси обязательно вернётся в клуб: «Ты уезжаешь, но я знаю, что однажды ты вернёшься. Остались нерешённые дела».

Предполагается, что новым клубом аргентинца станет «Пари Сен-Жермен», где он может взять 19-й игровой номер.