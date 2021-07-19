«Барселона» просит лидеров отказаться от 40% зарплаты

Важное лето для «Барселоны» пока проходит по плану руководства клуба. «Блауграна» заполучила известных новичков, не тратя денег на трансферы, избавилась от «балласта», а также согласовала новый контракт с Лионелем Месси. Сейчас приходит время для следующего пункта плана президента клуба Жоана Лапорты - снижения заработной платы лидеров.

Представители «Барселоны» проинформировали агентов Херарда Пике, Серхио Бускетса, Серхи Роберто и Жорди Альбы о таких планах, правда, по данным AS, пока не было переговоров на эту тему. Предполагается, что «Барселона» намерена использовать в качестве козыря тот факт, что Лионель Месси пошел на двукратное понижение зарплаты. Ранее указанным лидерам предложено отказаться примерно от 40% от прописанных в контрактах ставок.