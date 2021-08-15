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Испания. Примера

Болельщики «Барселоны» выступили с критикой Лапорты

15 Августа 2021 • 19:13 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
1.72 4.05 4.50
Через 0 ч. 19 мин.
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«Барселона» войдёт в новый сезон Ла Лиги без своего капитана Лионеля Месси, которого не удалось переподписать из-за ограничений со стороны руководства турнира. Более того, летние новички команды, пришедшие свободными агентами, также были заявлены на чемпионат Испании лишь в последний момент.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта винит в сложившейся ситуации предшественников, но у болельщиков «сине-гранатовых» другая точка зрения. Накануне матча с «Реал Сосьедадом» (начало в 21:00) у «Камп Ноу» самые популярные баннеры в адрес Лапорты: «Лакей Флорентино», «Ты на Ибице, Месси - в Париже», «Барса» - это не твой личный бизнес», «Иуда Лапорта».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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окончен Сельта 1:2 Атлетико М 4 3.2 2.05
15.08  21:00 Барселона ... Реал Сосьедад 1.72 4.05 4.5
15.08  23:15 Севилья ... Райо Вальекано 1.43 4.5 7.7
16.08  21:00 Вильярреал ... Гранада 1.53 4.2 6.3
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