Болельщики «Барселоны» выступили с критикой Лапорты

«Барселона» войдёт в новый сезон Ла Лиги без своего капитана Лионеля Месси, которого не удалось переподписать из-за ограничений со стороны руководства турнира. Более того, летние новички команды, пришедшие свободными агентами, также были заявлены на чемпионат Испании лишь в последний момент.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта винит в сложившейся ситуации предшественников, но у болельщиков «сине-гранатовых» другая точка зрения. Накануне матча с «Реал Сосьедадом» (начало в 21:00) у «Камп Ноу» самые популярные баннеры в адрес Лапорты: «Лакей Флорентино», «Ты на Ибице, Месси - в Париже», «Барса» - это не твой личный бизнес», «Иуда Лапорта».