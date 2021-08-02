Президент «Барселоны» о Морибе: «Нам не нужны воспитанники с таким отношением»

Переговоры по новому контракту между молодым полузащитником Илайксом Морибой и «Барселоной», видимо, зашли в тупик.

Юный испанец все никак не соглашается на предложенные клубом условия. Руководство каталонцев осталось недовольным поведением Морибы, об этом у себя в «Твиттере» написал инсайдер Фабрицио Романо. Также журналист приводит слова президента Жоана Лапорты: «Нам не нужны воспитанники, которые отказываются продлевать соглашение. Если он хочет уйти – пускай, мы не будем этому мешать».

Ранее появились слухи, что в 18-летнем игроке заинтересован лондонский «Челси». В прошедшем сезоне футболист дебютировал на профессиональном уровне, а в футболке «Барселоны» провел 15 матчей в течение года.