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Испания. Примера

Президент «Барселоны» о Морибе: «Нам не нужны воспитанники с таким отношением»

02 Августа 2021 • 23:44 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
15.08 21:00
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Переговоры по новому контракту между молодым полузащитником Илайксом Морибой и «Барселоной», видимо, зашли в тупик.

Юный испанец все никак не соглашается на предложенные клубом условия. Руководство каталонцев осталось недовольным поведением Морибы, об этом у себя в «Твиттере» написал инсайдер Фабрицио Романо. Также журналист приводит слова президента Жоана Лапорты: «Нам не нужны воспитанники, которые отказываются продлевать соглашение. Если он хочет уйти – пускай, мы не будем этому мешать».

Ранее появились слухи, что в 18-летнем игроке заинтересован лондонский «Челси». В прошедшем сезоне футболист дебютировал на профессиональном уровне, а в футболке «Барселоны» провел 15 матчей в течение года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Ла Лига Илайкс Мориба
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