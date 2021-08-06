Фати: «Мне повезло играть с Месси»

Вундеркинд «Барселоны» Ансу Фати адресовал трогательные слова Лионелю Месси, который завершил огромный этап карьеры, связанный с выступлениями за каталонцев.

«Все ребята, которые приходят в академию, мечтают поиграть с вами. Мне повезло играть с Месси за одну команду. Я добился желаемого», - отметил у себя в аккаунте «Инстаграм» Ансу Фати.

18-летний форвард «сине-гранатовых» признался, что он сильно благодарен теперь уже экс-одноклубнику за приобретённые знания. Испанец пожелал Лео всего наилучшего.

По заявлениям прессы, всё идёт к тому, что следующим местом работы Месси станет «Пари Сен-Жермен».