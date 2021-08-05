«Барселона» объяснила, почему не удалось сохранить Месси

Каталонцы в своём официальном пресс-релизе попытались привести убедительные аргументы, почему не было подписано соглашение с Лионелем Месси.

«Между клубом и игроком было достигнуто предварительное соглашение. Обе стороны декларировали свои намерения заключить обновлённый контракт. Но воплотить задуманное в жизнь не получилось ввиду экономических и структурных препятствий.

Лионель Месси больше не связан деловыми отношениями с «Барселоной». Обе стороны глубоко сожалеют, что не получилось удовлетворить взаимные ожидания.

«Барса» благодарит игрока за его вклад в успех клуба и желает всего наилучшего в его карьере», - сказано в официальном заявлении бронзовых призёров прошлого сезона Ла Лиги.

Лионель Месси выступал за первую команду «блаугранас» с 2005 года и забил 672 мяча в 778 поединках.