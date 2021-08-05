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Испания. Примера

«Барселона» объяснила, почему не удалось сохранить Месси

05 Августа 2021 • 21:13 Комментировать (3)
Барселона
...
Реал Сосьедад
15.08 21:00
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Каталонцы в своём официальном пресс-релизе попытались привести убедительные аргументы, почему не было подписано соглашение с Лионелем Месси.

«Между клубом и игроком было достигнуто предварительное соглашение. Обе стороны декларировали свои намерения заключить обновлённый контракт. Но воплотить задуманное в жизнь не получилось ввиду экономических и структурных препятствий.

Лионель Месси больше не связан деловыми отношениями с «Барселоной». Обе стороны глубоко сожалеют, что не получилось удовлетворить взаимные ожидания.

«Барса» благодарит игрока за его вклад в успех клуба и желает всего наилучшего в его карьере», - сказано в официальном заявлении бронзовых призёров прошлого сезона Ла Лиги.

Лионель Месси выступал за первую команду «блаугранас» с 2005 года и забил 672 мяча в 778 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Рустем Белялов
05 Августа 2021 в 21:33
Тем интереснее! Но как то нелепо ушёл, без проводов типа как у Тотти в Роме
Andi
05 Августа 2021 в 21:59
Вот именно также ''проводили'' РАУЛЯ и КАССИЛЬЯССА.
Pol-black
05 Августа 2021 в 22:41

такой Игрок достоин великолепных проводов. очень жаль, что всё вот так происходит.

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