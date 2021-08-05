34-летний аргентинский форвард Лионель Месси не будет выступать в новом сезоне за каталонцев.

«Сине-гранатовые» на своём официальном сайте сообщили, что переговоры по пролонгации отношений с Лео Месси не принесли должного результата. Аргентинский форвард, являющийся воспитанником клуба, продолжит карьеру в другом месте.

Как известно, нападающий до сегодняшнего дня выступал только за один клуб в карьере. Всего за спиной у Месси 778 сыгранных поединков за «блаугранас», в которых он отличился 672 забитыми мячами. В статусе игрока «Барселоны» Лионель шесть раз становился обладателем «Золотого мяча».