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Испания. Примера

«Барселона» сообщила, что Месси покидает клуб официально

05 Августа 2021 • 21:01 Комментировать (12)
Барселона
...
Реал Сосьедад
15.08 21:00
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34-летний аргентинский форвард Лионель Месси не будет выступать в новом сезоне за каталонцев.

«Сине-гранатовые» на своём официальном сайте сообщили, что переговоры по пролонгации отношений с Лео Месси не принесли должного результата. Аргентинский форвард, являющийся воспитанником клуба, продолжит карьеру в другом месте.

Как известно, нападающий до сегодняшнего дня выступал только за один клуб в карьере. Всего за спиной у Месси 778 сыгранных поединков за «блаугранас», в которых он отличился 672 забитыми мячами. В статусе игрока «Барселоны» Лионель шесть раз становился обладателем «Золотого мяча».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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Комментарии (12)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
05 Августа 2021 в 22:37
Не сошлись на з/п аппетит у золотого гнома уж больно будь здоров но нынешнея Барса не потянет его, а если бы потянула могла бы решится многих лидеров в свете новых финансовых правил фейр плей ФИФА/УЕФА...
Pol-black
05 Августа 2021 в 22:04
прискорбно... спасибо, Лео!!!
Snk6565
05 Августа 2021 в 21:42
Ща припомнят гному, а заодно и его папашке все их налоговые фортеля и отмывания бабла...беги, Лео, беги))))))...гишпанцы они такие -злопамятные)))))
Skywoker
05 Августа 2021 в 21:34
на самом деле потеря, т.к. состав барса не укомплектовала. в центре просто некому будет играть. на один сезон месси мог бы и выручить а затем идти "искать вызов"
Рустем Белялов
05 Августа 2021 в 21:30
Ну наконец то. Осталось попрощаться с Пике и Ленгле и можно строить заново Барсу. Думаю Альба как опытный "наставник" пока сойдёт для новой команды. За Месси будет очень интересно посмотреть в Англии или Италии, но только не в ПСЖ
Pol-black
05 Августа 2021 в 22:21
без Пике оборона будет проходным двором. Араухо не спасает, Ленгле косячит, Умтити давно пора гнать из клуба. кто будет в обороне отрабатывать? Пике уйдёт, но не сейчас.
ARTUR
05 Августа 2021 в 21:25
Наверное для поклонников Месси это трагедия , ожидаемо в принципе было , мне кажется что он давно уже хотел лишь денег , видимо не сошлись в бобле , жаль конечно что такой футболист ТАК заканчивает свою славную карьеру в клубе .Мог стать легендой и символом клуба навсегда , а так будут вспоминать лишь как эпоху Месси .
Pol-black
05 Августа 2021 в 22:23
он - Легенда и символ клуба. деньги? соглашался бы он на понижение, если бы его интересовали только деньги. вот вариант получать меньше Пьянича или Коутинью - это конечно для него чересчур. но видимо такие условия остаться в клубе только и были.
Bathet30
05 Августа 2021 в 21:14
Все таки Барса не смогла удовлетворить контрактные аппетиты Лео. Если хотели бы договориться обе стороны, то уже давно подписали соглашение. Посмотрим, сколько желающих будет бросаться деньгами. ПСЖ и МС уже с мешками денег бегут к Лео. Не удивлюсь, если эти клубы влезли в переговорный процесс Барсы с Месси.
Gresnik
05 Августа 2021 в 21:07
гном в псж..а Мбаппе в Реал...вот это будет круто))..пс..Агуэро жалко...думал поиграет с гномом напоследок..а тут такая ж..а))
Pol-black
05 Августа 2021 в 22:25
ждите лягушонка как нового мессию, ага. и с ним, и с Неем шейхи толкового ничего не выиграли. а с чего вдруг сливочные будут с ним трофеи клепать? вы Азара тоже с нетерпением ждали. дождались...
Essien
05 Августа 2021 в 21:05
Да ну нах...
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