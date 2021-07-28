Дест не хочет уходить из «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Сержиньо Дест заинтересован в продолжении своих выступлений на «Камп Ноу».

Американский фуллбек «блаугранас» готов зубами цепляться за возможность продолжить свои выступления в текущем клубе. У 20-летнего американского легионера было несколько интересных предложений со стороны европейских клубов, о чём сообщает El Diario. Но игрок решительно отказал «Арсеналу», «Монако» и дортмундской «Боруссии».

Мотивация Деста заключается в том, что он хочет продолжать выступать под руководством Рональда Кумана в чемпионате Испании.

В рамках прошлого розыгрыша Ла Лиги американцу удалось отличиться за «сине-гранатовых» двумя мячами в 30 поединках.