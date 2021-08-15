Кем «Барселона» заменит Месси, или Кто теперь станет лидером «блауграны»

Эпоха Лионеля Месси в «Барселоне» завершена, аргентинец перебрался в «ПСЖ». Теперь каталонцам надо как-то заменить свою легенду. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, как «блауграна» это будет делать.

Начать надо с простого понимания. Заменить Лионеля Месси невозможно. По крайней мере если мы говорим об одном конкретном игроке. На планете просто больше нет футболиста, похожего на Месси. Чтобы заменить аргентинца, каталонцам придётся менять игру и перераспределять роли.

«Барселона» одновременно потеряла и бомбардира, и ассистента. Месси много забивал, но и много отдавал. Он мог и конструировать атаки, и завершать их, что в принципе уникально. Тем не менее по отдельности навыки точно можно заменить. Так как у «Барселоны» нет денег на трансферы, то усиление надо искать во внутреннем ресурсе, и это возможно.

Если говорить о новом конструкторе атак, то вариантов есть несколько. «Барселона» пытается все лето куда-то пристроить Фелиппе Коутиньо, но, кажется, что именно сейчас бразилец и может стать важным игроком в построении каталонцев. Да, у Коутиньо не получается пока в «Барселоне», но все умения у него есть. Месси своим талантом, своими умениями затмевал всех в команде. Любой новичок, приходя в «Барселону», должен был приспособиться к аргентинцу. У Коутиньо это не получалось. Однако сейчас можно выстроить команду вокруг бразильца, мы помним, что в «Ливерпуле» это работало. В этом случае в «Барселоне» появится классическая «десятка», которая может взять нити игры в свои руки.

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Более сложный вариант – это распределить роль конструктора атак на нескольких игроков. Если дать больше свободы Педри и де Йонгу, то они могут стать новой важнейшей парой для «Барселоны». Вряд ли они дойдут до уровня Хави и Иньесты, хотя все возможно. И в этом случае каталонцам вновь понадобится лишь игрок, который будет больше действовать в атаку.

Заменить Месси в роли бомбардира не менее сложная задача, но тоже варианты есть. Опять же каталонцам может помочь тот факт, что теперь не будет Месси как первого футболиста, которого все ищут для передачи. В частности, это должно помочь Антуану Гризманну. Француз не разучился забивать, но ему в тени Месси не хватало места. Теперь же он может стать тем, на кого будут играть, как это было в «Атлетико». В такой ситуации Гризманну по силам за сезон забить свои 25 мячей.

Уход Месси даёт шанс в полной мере раскрыться другому воспитаннику Ла Масии. Ансу Фати всего 18 лет, но он уже показал свой талант. Он может и забивать, и играть в подыгрыше. По умению зарабатывать очки по системе «гол+пас» он в перспективе ближе всего к возможности заменить Месси. Правда, Фати ещё слишком молод, чтобы это случилось уже сейчас. Да и травмы пока мешают ему.

Прямо в этом сезоне лучший шанс показать себя будет у Мемфиса Депая. Голландец немало забивал во Франции и умеет играть в подыгрыше, что важно. Его очень хотел Куман, так что тренер будет делать ставку на соотечественника. Главное, чтобы Депай смог перестроиться и ощутить себя в роли лидера и главного ответственного за результат «Барселоны».

В любом случае «Барселона» будет менять игру, чтобы коллективно заменить Месси. Если не получится, то через год каталонцы постараются кого-то купить для этой цели. Сейчас даже сложно представить, кто это может быть.

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Андрей Центров