«Барселона» зарегистрировала Депая и Гарсию в Ла Лиге

Новички каталонской «Барселоны» Мемфис Депай и Эрик Гарсия зарегистрированы клубом для участия в поединках нового сезона чемпионата Испании. Об этом отрапортовала пресс-служба «сине-гранатовых» посредством «Твиттера».

Отмечается, что каталонцы смогли дозаявить футболистов благодаря тому, что ветеран команды Херард Пике согласился на серьезное понижение заработной платы.

Таким образом, вышеназванные футболисты смогут принять участие в предстоящем поединке чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» в первом туре Ла Лиги. Встреча запланирована на воскресенье, 15 августа.