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Испания. Примера

«Барселона» зарегистрировала Депая и Гарсию в Ла Лиге

14 Августа 2021 • 14:09 Комментировать (1)
Барселона
...
Реал Сосьедад
1.75 3.90 4.50
15.08 21:00
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Новички каталонской «Барселоны» Мемфис Депай и Эрик Гарсия зарегистрированы клубом для участия в поединках нового сезона чемпионата Испании. Об этом отрапортовала пресс-служба «сине-гранатовых» посредством «Твиттера».

Отмечается, что каталонцы смогли дозаявить футболистов благодаря тому, что ветеран команды Херард Пике согласился на серьезное понижение заработной платы.

Таким образом, вышеназванные футболисты смогут принять участие в предстоящем поединке чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» в первом туре Ла Лиги. Встреча запланирована на воскресенье, 15 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай Эрик Гарсия
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Комментарии (1)
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Euro foot
14 Августа 2021 в 15:00
А Пике - мужик, респект!
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