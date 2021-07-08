Аленья может перейти в «Хетафе»

Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья может перебраться в «Хетафе» на правах полноценного трансфера, сообщают испанские СМИ. В прессе обсуждается сумма перехода в районе 7 миллионов евро.

«Барселона» ищет возможность разгрузить свою зарплатную ведомость с целью подписания нового контракта со своим лидером и капитаном Лионелем Месси, и возможная продажа Карлеса Аленья может поспособствовать этому.

Президент «Хетафе» Анхель Торрес положительно относится к перспективе юного полузащитника «Барселоны», учитывая тот факт, что Аленья провел предыдущий сезон в аренде в «Хетафе».

Портал Transfermarkt оценивает Карлеса Аленья в сумму 15 миллионов евро.