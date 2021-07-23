«Атлетико» не ведёт переговоры по Гризманну

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо в интервью El Golazo de Gol сообщил, что клуб не ведет переговоры с каталонской «Барселоной» по переходу нападающего Антуана Гризманна.

«Наш спортивный директор Мигель Анхель Хиль Марин мне ничего не говорил, переговоров никаких нет», - сказал Сересо.

Как известно, слухи активно связывают Антуана Гризманна в стан чемпиона Испании. Однако, последними днями сообщается, что уход Гризманна из «Барселоны» становится всё менее вероятным.

В прошлом сезоне Антуан Гризманн провел за «Барселону» 36 матчей в чемпионате Испании, отметившись 13 голами и 7 голевыми передачами.