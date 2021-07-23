«Атлетико» не ведёт переговоры по Гризманну

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23 Июля 2021, 21:58,
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Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо в интервью El Golazo de Gol сообщил, что клуб не ведет переговоры с каталонской «Барселоной» по переходу нападающего Антуана Гризманна.
«Наш спортивный директор Мигель Анхель Хиль Марин мне ничего не говорил, переговоров никаких нет», - сказал Сересо.
Как известно, слухи активно связывают Антуана Гризманна в стан чемпиона Испании. Однако, последними днями сообщается, что уход Гризманна из «Барселоны» становится всё менее вероятным.
В прошлом сезоне Антуан Гризманн провел за «Барселону» 36 матчей в чемпионате Испании, отметившись 13 голами и 7 голевыми передачами.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Барселона, Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Антуан Гризманн, Энрике Сересо