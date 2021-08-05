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Испания. Примера

Малафеев прокомментировал расставание Месси с «Барселоной»

05 Августа 2021 • 21:42 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
15.08 21:00
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Легендарный голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на новость, что всколыхнула медиапространство.

«Что творит Лионель Месси?» - написал экс-футболист у себя в «Твиттере», прикрепив забавную анимацию с молодым аргентинцем.

 

 

Как известно, долгое время всё шло к тому, что Лионель Месси должен был переподписать контракт со своим многолетним работодателем на не самых выгодных для себя условиях. Речь шла о сокращении оклада нападающего на 50 процентов.

В конечном итоге сторонам не удалось достичь консенсуса. «Барселона» уже опубликовала пресс-релиз, объяснив причины произошедшего.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Вячеслав Малафеев
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