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Испания. Примера

Тренерский штаб «Барселоны» доволен Гризманном

28 Июля 2021 • 22:51 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
15.08 21:00
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Многих интересует вопрос, где форвард Антуан Гризманн будет играть в новом сезоне? Несмотря на то, что будущее игрока все ещё не определено, тренерский штаб каталонского клуба восхищается работой игрока на тренировках, его духом товарищества c партнёрами по команде, a также лидерством, которое француз демонстрирует в раздевалке, сообщает Marca.

Несмотря на то, что «Барселона» этим летом подписала двух новых форвардов в лице Мемфиса Депая и Серхио Агуэро, команда не стала бы рассматривать расставание c Гризманном, если бы не трудное финансовое положение клуба.

Антуан стал игроком каталонского клуба в 2019 году. За это время он отыграл 99 матчей, в которых отличился 35 раз и отдал 17 голевых передач. Действующий контракт c клубом истекает 30 июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Антуан Гризманн Трансферы футбола - лето 2021
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