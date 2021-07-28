Тренерский штаб «Барселоны» доволен Гризманном

Многих интересует вопрос, где форвард Антуан Гризманн будет играть в новом сезоне? Несмотря на то, что будущее игрока все ещё не определено, тренерский штаб каталонского клуба восхищается работой игрока на тренировках, его духом товарищества c партнёрами по команде, a также лидерством, которое француз демонстрирует в раздевалке, сообщает Marca.

Несмотря на то, что «Барселона» этим летом подписала двух новых форвардов в лице Мемфиса Депая и Серхио Агуэро, команда не стала бы рассматривать расставание c Гризманном, если бы не трудное финансовое положение клуба.

Антуан стал игроком каталонского клуба в 2019 году. За это время он отыграл 99 матчей, в которых отличился 35 раз и отдал 17 голевых передач. Действующий контракт c клубом истекает 30 июня 2024 года.