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Испания. Примера

Сенников: «Уход Месси может и пойти на пользу «Барселоне» эксклюзив

06 Августа 2021 • 11:40 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
15.08 21:00
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Футбольный эксперт Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Лионель Месси покинул «Барселону».

«Ещё год назад были разговоры, что у Месси закончится контракт, и он может уйти. В принципе, я бы не сказал, что эта новость стала неожиданной. Но мы за этот год как-то привыкли, что он опять играл в «Барселоне», несмотря на все разговоры, и думали, что он продолжит играть. Возможно, у него остались какие-то обиды с прошлого года, когда его не отпустили. Может все эти контрактные дела как-то повлияли психологически. Плюс «Барселона» показывала плохие результаты. Наверное, Месси решил перезапустить свою карьеру, а то как-то слишком спокойно все было в последнее время.

Может ли его уход пойти на пользу «Барсе»? Сложно сказать. Последние несколько лет «Барселона» как-то совсем неубедительно выглядела. Может быть, Месси не хватало игроков, может быть все были зависимы от Месси. Поэтому его уход может и пойти на пользу. Но придется уже строить новую команду, не вокруг одного футболиста, а надо, чтобы все игроки были мощные», - сказал Сенников.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Дмитрий Сенников
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