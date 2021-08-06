Футбольный эксперт Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Лионель Месси покинул «Барселону».

«Ещё год назад были разговоры, что у Месси закончится контракт, и он может уйти. В принципе, я бы не сказал, что эта новость стала неожиданной. Но мы за этот год как-то привыкли, что он опять играл в «Барселоне», несмотря на все разговоры, и думали, что он продолжит играть. Возможно, у него остались какие-то обиды с прошлого года, когда его не отпустили. Может все эти контрактные дела как-то повлияли психологически. Плюс «Барселона» показывала плохие результаты. Наверное, Месси решил перезапустить свою карьеру, а то как-то слишком спокойно все было в последнее время.

Может ли его уход пойти на пользу «Барсе»? Сложно сказать. Последние несколько лет «Барселона» как-то совсем неубедительно выглядела. Может быть, Месси не хватало игроков, может быть все были зависимы от Месси. Поэтому его уход может и пойти на пользу. Но придется уже строить новую команду, не вокруг одного футболиста, а надо, чтобы все игроки были мощные», - сказал Сенников.