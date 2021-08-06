Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 196 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Испания. Примера

Агуэро обратился к юристам, чтобы расторгнуть контракт с «Барселоной»

06 Августа 2021 • 23:34 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
1.70 4.15 4.40
15.08 21:00
1000 рублей бесплатная ставка

После ухода Лионеля Месси у «Барселоны» помимо финансовых проблем, о которых говорил президент Жоан Лапорта, могут появиться и кадровые трудности. Ранее появилась информация, что уходом аргентинца остался очень недоволен его соотечественник Серхио Агуэро, перебравшийся в Каталонию этим летом с целью поиграть вместе со своим напарником по сборной.

Оказывается, Агуэро настолько разочаровался сложившейся ситуацией, что уже задумывается над расторжением контракта. Испанские СМИ ссылаются на местную спортивную передачу La Porteria на канале beteve, в которой сообщалось, что нападающий уже обратился за помощью к юристам. Поговаривают, он намерен найти брешь в условиях соглашения, благодаря чему ему удастся покинуть «Барселону» уже сейчас.

Напомним, что 33-летний футболист пока не провел за «сине-гранатовых» ни одного официального матча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Серхио Агуэро Ла Лига
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Августа
00:37 · Испания. Примера
Азар восстановился после травмы и уже тренируется c игроками «Реала»
00:21 · Англия. Премьер-лига
Френки де Йонг не собирается рассматривать предложение от «Арсенала»
06 Августа
23:35 · Испания. Примера
Фати: «Мне повезло играть с Месси»
23:34 · Испания. Примера
Агуэро обратился к юристам, чтобы расторгнуть контракт с «Барселоной»
23:16 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» отменила матч с «Астон Виллой» из-за вспышки коронавируса
23:11 · Италия. Серия А
Бывший игрок «Реала» может продолжить карьеру в «Хетафе» слухи
23:07 · Испания. Примера
Пике – Месси: «Знаю, что однажды ты вернёшься»
23:06 · Испания. Примера
«Барселона» может подписать Ренату Саншеша слухи
22:46 · Испания. Примера
Ла Лига одобрила контракт Месси за 48 часов до случившегося инцидента 1
21:34 · Испания. Примера
«Реал» намерен воспользоваться возможным переходом Месси в «ПСЖ», чтобы подписать Мбаппе слухи
21:22 · Испания. Примера
Бускетс попрощался c Месси
19:54 · Италия. Серия А
Экс-владелец «Интера» Моратти: «Я бы сделал всё, чтобы подписать Месси»
19:26 · Испания. Примера
​Агуэро разозлился на «Барселону» из-за ситуации с Месси слухи
18:36 · Испания. Примера
Корнаухов: «Думаю, что этот сериал Месси и «Барселоны» пока не закончен» эксклюзив
18:00 · Испания. Примера
Бензема и Бэйл из-за повреждений тренируются вне общей группы
Все новости
Рекомендуем
 