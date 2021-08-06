Агуэро обратился к юристам, чтобы расторгнуть контракт с «Барселоной»

После ухода Лионеля Месси у «Барселоны» помимо финансовых проблем, о которых говорил президент Жоан Лапорта, могут появиться и кадровые трудности. Ранее появилась информация, что уходом аргентинца остался очень недоволен его соотечественник Серхио Агуэро, перебравшийся в Каталонию этим летом с целью поиграть вместе со своим напарником по сборной.

Оказывается, Агуэро настолько разочаровался сложившейся ситуацией, что уже задумывается над расторжением контракта. Испанские СМИ ссылаются на местную спортивную передачу La Porteria на канале beteve, в которой сообщалось, что нападающий уже обратился за помощью к юристам. Поговаривают, он намерен найти брешь в условиях соглашения, благодаря чему ему удастся покинуть «Барселону» уже сейчас.

Напомним, что 33-летний футболист пока не провел за «сине-гранатовых» ни одного официального матча.