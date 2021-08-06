Экс-владелец «Интера» Моратти: «Я бы сделал всё, чтобы подписать Месси»

Бывший владелец «Интера» Массимо Моратти прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Лионеля Месси. Напомним, что аргентинец не продлил контракт с «Барселоной» и сейчас находится без клуба.

«Если бы выпала возможность подписать Месси, то я бы обязательно ею воспользовался. Я бы сделал всё, чтобы подписать Месси», - цитирует Моратти Football Italia.

Напомним, что президент «Интера» пытался подписать аргентинца в далёком 2005 году, однако молодой игрок не хотел уезжать из «Барселоны».

Вчера «Барселона» объявила о том, что контракт с Месси не будет продлён из-за правил Ла Лиги. Сообщалось, что сам футболист хочет остаться в каталонском футболе и был согласен на понижение зарплаты.